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Лайне: хоккеисты — пешки в клубах, изучаю ситуацию Пульюярви

Лайне: хоккеисты — пешки в клубах, изучаю ситуацию Пульюярви
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Патрик Лайне рассказал о ходе переговоров по новому контракту с клубом НХЛ «Виннипег Джетс». Напомним, финский форвард находится в статусе ограниченно свободного агента и не приедет в тренировочный лагерь без подписанного соглашения.

«Конечно, именно клубы в конечном итоге определяют зарплаты. Мы, хоккеисты, только пешки. Однако мы собираемся добиваться устраивающего всех компромисса на переговорах. Я изучаю ситуацию с Ессе Пульюярви. Вряд ли я поступлю как он и уеду в Европу. Однако уважаю его решение», — цитирует Лайне Ilta-Sanomat.

В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка.

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