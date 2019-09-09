Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» перекрасил домашнюю арену, информирует официальный «твиттер» команды. На «Уфа-Арене» теперь ещё больше зелёного цвета.

Фото: Официальный сайт «Салавата Юлаева»

«Салават» в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги провёл три матча, одержав две победы. Подопечные Николая Цулыгина ранее провели две встречи с «Куньлунь Ред Стар» (3:4, 2:0) и победили в гостях «Сибирь» (3:1).



Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.



