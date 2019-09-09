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Новичок «Рейнджерс» Кравцов сделал ассистентский хет-трик в матче с «Далласом»

Новичок «Рейнджерс» Кравцов сделал ассистентский хет-трик в матче с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

Новички «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Даллас Старз» со счётом 6:4 на турнире новобранцев в Траверс Сити, и одними из главных героев стали российские хоккеисты «синерубашечников».

Виталий Кравцов отметился тремя голевыми передачами, а защитник Егор Рыков забил свой первый гол за «Рейнджерс». Главным героем матча стал форвард Адам Фокс, на счету которого 5 (2+3) очков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В прошлом сезоне КХЛ Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две результативные передачи в четырёх матчах.

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