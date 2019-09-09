Пашков — о «Спартаке»: кто-то хотел, чтобы со Знарком с первого дня всё пело

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о неудачном старте московского «Спартака» под руководством Олега Знарка. Красно-белые проиграли три из четырёх матчей.
«Видимо, кто-то хотел, чтобы в «Спартаке» с первого дня работы Олега Знарка всё пело и играло. Подготовительный период играет роль, накладывает отпечаток на дальнейшую работу. В московском «Динамо» у Знарка были серии, когда команда проигрывала по нескольку матчей подряд. Видимо, нечто похожее началось в «Спартаке».
Хочу обратить внимание и на возрастной состав команды. Настолько ли он хорош и готов ли «Спартак» выжимать из себя максимум, бороться за лидирующие позиции в чемпионате? Некоторые специалисты определили красно-белым роль одного из фаворитов турнира. Думаю, что нужно подождать. Может, кризис пройдёт. Главное — не допускать ошибок, которые сделали в Магнитогорске и Ярославле, у которого тоже нет результата.
Такие вещи, как игровой спад, происходят. Будет правильно опираться на опыт Знарка и дождаться, когда команда придёт в приличное и боевое состояние. Тогда «Спартак» и будет достойно бороться с соперниками», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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