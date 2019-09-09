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Глазачев — о дресс-коде КХЛ: наконец-то мы до этого дошли

Глазачев — о дресс-коде КХЛ: наконец-то мы до этого дошли
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока Константин Глазачев прокомментировал введение в Континентальной хоккейной лиге специального дресс-кода для игроков и тренеров.

«В костюмах чувствую себя шикарно, наконец-то мы до этого дошли! Это приятно болельщикам, которые по телевизору смотрят, да и сам чувствуешь себя увереннее.

Я и раньше пытался одеваться на игры по-особенному, как на праздник. А теперь мы все вместе, единым коллективом и в отличном настроении будем приезжать на игры», – приводит слова Глазачева официальный «твиттер» команды.

Перед домашними встречами теперь обязательна одежда формального стиля: пиджак, брюки и рубашка. В гостевых матчах допускается послабление. Там хоккеисты могут надевать спортивные костюмы и куртки единого образца, на которых есть логотип клуба. При этом рекомендуется одеваться так же, как и на домашние игры.

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