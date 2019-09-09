Величкин: не думаем на тему Бурдасова и не занимаемся этим вопросом

Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб не собирается предлагать контракт нападающему Антону Бурдасову. Напомним, форвард летом хотел перейти в НХЛ, но не получил контракта и ищет работу в КХЛ.



«Интересен ли Антон Бурдасов «Металлургу»? Нет, мы на эту тему не думаем и этим вопросом не занимались и не занимаемся», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

Агент Бурдасова: предложение из НХЛ так и не поступило, я им сказал: «Адиос!»