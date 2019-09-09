Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Величкин: не думаем на тему Бурдасова и не занимаемся этим вопросом

Величкин: не думаем на тему Бурдасова и не занимаемся этим вопросом
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб не собирается предлагать контракт нападающему Антону Бурдасову. Напомним, форвард летом хотел перейти в НХЛ, но не получил контракта и ищет работу в КХЛ.

«Интересен ли Антон Бурдасов «Металлургу»? Нет, мы на эту тему не думаем и этим вопросом не занимались и не занимаемся», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

Агент Бурдасова: предложение из НХЛ так и не поступило, я им сказал: «Адиос!»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент