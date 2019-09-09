Кожевников – о Мактавише: забавная «мулька», что он любит работать с молодёжью

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о неудачном старте «Локомотива».
«Плохой старт «Локомотива»? По моему мнению, Мактавиш, который давно нигде не работал, изначально был странным кандидатом для «железнодорожников». Видимо, в менеджменте там проблема. Вообще, было забавно, что запускается такая «мулька», что Мактавиш любит работать с молодёжью. Хотя он даже на родине никогда с ней не работал. И вот, видим результат в начале сезона. Возможно, у него какие-то другие программы, во что мало верится. Так что дело там в тренере.
Есть хорошие помощники Пелино и Красоткин? Но это лишь помощники. А зачем тогда приглашать главным тренером специалиста издалека, если есть эти люди, которые могут работать? Для меня это вопрос, зачем Мактавиша поставили. Это надо спрашивать у Яковлева» (президент «Локомотива» — прим. «Чемпионат»), — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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