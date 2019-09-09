Степан: Лундквист понимает, что его карьера заканчивается

Нападающий «Аризоны Койотс» Дерек Степан поделился мнением об игре своего экс-одноклубника по «Нью-Йорк Рейнджерс», шведского голкипера Хенрика Лундквиста.



«Мне кажется, он понимает, что его карьера заканчивается, что ему надо биться, вспомнить, как он играл в лучшие годы. Я считаю, что Хэнк может долго играть. Он талантлив, не любит проигрывать и очень трудолюбив. Полагаю, что в новом сезоне он сыграет так, что будет претендовать на приз «Везина». Такой у него характер. После неудачного сезона он плохо себя чувствует», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Вратарь не выиграл ни одного Кубка Стэнли. В составе национальной команды 37-летний Лундквист выиграл Олимпийские игры 2006 года, а также завоевал серебряные медали на ОИ-2014. Хенрик является чемпионом мира 2017 года и двукратным серебряным призёром (2003, 2004).