Степан: Лундквист понимает, что его карьера заканчивается

Нападающий «Аризоны Койотс» Дерек Степан поделился мнением об игре своего экс-одноклубника по «Нью-Йорк Рейнджерс», шведского голкипера Хенрика Лундквиста.
«Мне кажется, он понимает, что его карьера заканчивается, что ему надо биться, вспомнить, как он играл в лучшие годы. Я считаю, что Хэнк может долго играть. Он талантлив, не любит проигрывать и очень трудолюбив. Полагаю, что в новом сезоне он сыграет так, что будет претендовать на приз «Везина». Такой у него характер. После неудачного сезона он плохо себя чувствует», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Вратарь не выиграл ни одного Кубка Стэнли. В составе национальной команды 37-летний Лундквист выиграл Олимпийские игры 2006 года, а также завоевал серебряные медали на ОИ-2014. Хенрик является чемпионом мира 2017 года и двукратным серебряным призёром (2003, 2004).
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