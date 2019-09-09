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«Куньлунь» — «Барыс»: Брюле получил «5+20» за удар коленом

«Куньлунь» — «Барыс»: Брюле получил «5+20» за удар коленом
Хоккей / КХЛ 0

В матче китайского «Куньлунь Ред Стар» с казахстанским «Барысом» удаление «5+20» заработал нападающий «драконов» Жильбер Брюле. Во втором периоде форвард был удалён до конца встречи за удар коленом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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