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Стал известен состав на дебютный матч «Металлурга» с Воробьёвым

Стал известен состав на дебютный матч «Металлурга» с Воробьёвым
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, начало игры — в 17:00 мск. Для «Металлурга» это будет дебютная игра под руководством вернувшегося в клуб тренера Ильи Воробьёва.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;
Суслов —Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Постма — Антипин, Мозякин — Расмуссен — О’Делл;
Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Кулёмин;
Дронов — Береглазов, Дорофеев — Галузин — Тимкин;
Бирюков — Матушкин, Любимов — Неколенко — Рожков.

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