Стал известен состав на дебютный матч «Металлурга» с Воробьёвым

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, начало игры — в 17:00 мск. Для «Металлурга» это будет дебютная игра под руководством вернувшегося в клуб тренера Ильи Воробьёва.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;

Суслов —Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Постма — Антипин, Мозякин — Расмуссен — О’Делл;

Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Кулёмин;

Дронов — Береглазов, Дорофеев — Галузин — Тимкин;

Бирюков — Матушкин, Любимов — Неколенко — Рожков.