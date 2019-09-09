Сушинский: информация о переходе Павла Захи в «Авангард» — это утка

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал слухи о возможном переходе в стан «ястребов» нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Павла Захи.



«Информация о переходе Павла Захи в «Авангард» — это утка», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» не собирается предлагать контракт Антону Бурдасову

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.