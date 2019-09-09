Тренин уложил Алексеева на лёд в контрольном матче «Нэшвилла» с «Вашингтоном»

Молодые хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли сверстникам из «Нэшвилл Предаторз» в контрольном матче. Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «хищников».
Защитник столичной команды Александр Алексеев в ходе игры попал под два жёстких силовых приёма. В первом случае россиянину досталось от соотечественника, нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина.
Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».
Позже Алексеев получил удар в голову и не доиграл матч до конца. Впрочем, травмы у игрока нет, его решили снять с игры из-за мер предосторожности.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
«С Алексеевым всё хорошо. Мы решили не выпускать его на лёд по причине предосторожности, дабы не рисковать здоровьем хоккеиста. Он должен был пройти специальный протокол на предмет возможного сотрясения мозга. С ним всё хорошо», — сообщил тренер фарм-клуба «Вашингтона» Спенсер Кэрбери.
- 9 сентября 2019
-
18:00
-
17:40
-
17:23
-
17:16
-
16:54
-
16:46
-
16:36
-
16:32
-
16:29
-
16:00
-
15:38
-
15:20
-
15:16
-
14:58
-
14:34
-
14:08
-
13:59
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:07
-
12:59
-
12:43
-
12:00
-
11:56
-
11:19
-
10:42
-
10:20
-
09:55
-
09:38
-
09:17
-
09:07
-
09:05
-
08:26
-
08:20