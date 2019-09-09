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Тренин уложил Алексеева на лёд в контрольном матче «Нэшвилла» с «Вашингтоном»

Тренин уложил Алексеева на лёд в контрольном матче «Нэшвилла» с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Молодые хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли сверстникам из «Нэшвилл Предаторз» в контрольном матче. Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «хищников».

Защитник столичной команды Александр Алексеев в ходе игры попал под два жёстких силовых приёма. В первом случае россиянину досталось от соотечественника, нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

Позже Алексеев получил удар в голову и не доиграл матч до конца. Впрочем, травмы у игрока нет, его решили снять с игры из-за мер предосторожности.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

«С Алексеевым всё хорошо. Мы решили не выпускать его на лёд по причине предосторожности, дабы не рисковать здоровьем хоккеиста. Он должен был пройти специальный протокол на предмет возможного сотрясения мозга. С ним всё хорошо», — сообщил тренер фарм-клуба «Вашингтона» Спенсер Кэрбери.

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