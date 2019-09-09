40-летний Атюшов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник «Нефтехимика» Виталий Атюшов отметил, что пока не планирует завершать спортивную карьеру. В июле хоккеисту исполнилось 40 лет.
«Что заставляет продолжать выходить на лёд? Конечно же, любовь к хоккею. Я с семи лет им занимаюсь, можно сказать, что всю свою жизнь. Меня заводит игра, азарт, борьба — этим я живу и поэтому мне нравится этот вид спорта.
Сколько ещё я смогу играть, жизнь покажет. Пока я буду нужен, пока я буду востребован — я буду выступать. Уйду, когда почувствую, что всё, с меня хватит. Это неотъемлемая часть хоккея: когда-то придётся заканчивать, но сейчас не думаю об этом», — приводит слова Атюшова официальный сайт «Нефтехимика».
Атюшов провёл в КХЛ 602 матча и набрал 192 (36+156) очка.
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