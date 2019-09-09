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Овечкин получил повреждение на тренировке «Вашингтона»

Овечкин получил повреждение на тренировке «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил повреждение на тренировке команды. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Том Гулитти.

По его информации, российский хоккеист получил повреждение, после чего закричал от боли. Капитан покинул лёд и отправился в раздевалку только в сопровождении товарищей по команде. Судя по всему, у россиянина травма левой ноги.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

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