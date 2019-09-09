Известен состав юниорской сборной России на сбор в Новогорске

Юниорская сборная России U18 проведёт учебно-тренировочный сбор на базе УТЦ «Новогорск», сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Для участия в сборе вызваны 28 хоккеистов:



вратари: Егор Гуськов («Локо-Юниор»), Максим Моторыгин (МХК «Динамо»), Кирилл Самсонов (ЦСКА);



защитники: Кирилл Ващилин, Глеб Иванов (оба — МХК «Динамо»), Алексей Егоров (МХК «Спартак»), Филат Зотов («Витязь»), Семён Буйван, Андрей Гусев (оба — «Стальные Лисы»), Сергей Косовец (МХК «Липецк»), Дмитрий Костенко («Ладья»), Александр Любчич («Ирбис»), Артём Мурылёв («Омские Ястребы»);



нападающие: Александр Агапов («Дизелист»), Тимур Ахунов (МХК «Локо»), Денис Баранов («Стальные Лисы»), Роман Дарьин, Никита Огнев, Даниэль Усманов (все — МХК «Атлант»), Артём Дидковский («Омские Ястребы»), Александр Квартальнов, Даниил Авершин (оба — МХК «Спартак»), Александр Кисаков, Даниил Лазутин, Никита Чибриков (все — МХК «Динамо»), Максим Кровяков («СКА-1946»), Дмитрий Овчинников («Сибирские Снайперы»), Тигран Ярулин («Белые Медведи»).



Сбор стартует завтра, 10 сентября, игроки примут участие в занятиях на льду и в атлетическом зале. 16 сентября окончательный состав команды отправится в Латвию, где сыграет два товарищеских матча с местной юниорской сборной. Игры пройдут 17 и 19 сентября на «Арене Рига» и «Вольво-Арене» соответственно.

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