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«Витязь» — «Динамо» М: известны составы команд

«Витязь» — «Динамо» М: известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, начало — в 19:30 мск.

«Витязь»:
Самонов (Ежов);
Евсеенков — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Гребенщиков;
Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Выглазов;
Пыленков, Шевченко — Моисеев — Ларичев, Гончаров.

«Динамо»:

Бочаров (Ерёменко);
Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Лямин, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Бойков, Муранов — Игумнов — Афиногенов, Круглов.

«Динамо» не потерпело ни одного поражения в нынешнем сезоне, «Витязь» выиграл два матча из трёх.

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