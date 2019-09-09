«Витязь» — «Динамо» М: известны составы команд

«Витязь» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, начало — в 19:30 мск.
«Витязь»:
Самонов (Ежов);
Евсеенков — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Гребенщиков;
Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Выглазов;
Пыленков, Шевченко — Моисеев — Ларичев, Гончаров.
«Динамо»:
Бочаров (Ерёменко);
Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Лямин, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Бойков, Муранов — Игумнов — Афиногенов, Круглов.
«Динамо» не потерпело ни одного поражения в нынешнем сезоне, «Витязь» выиграл два матча из трёх.
- 9 сентября 2019
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