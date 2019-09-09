«Витязь» — «Динамо» М: известны составы команд

«Витязь» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, начало — в 19:30 мск.



«Витязь»:

Самонов (Ежов);

Евсеенков — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Гребенщиков;

Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Выглазов;

Пыленков, Шевченко — Моисеев — Ларичев, Гончаров.



«Динамо»:



Бочаров (Ерёменко);

Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Григорьев — Лямин, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;

Бойков, Муранов — Игумнов — Афиногенов, Круглов.



«Динамо» не потерпело ни одного поражения в нынешнем сезоне, «Витязь» выиграл два матча из трёх.