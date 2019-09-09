Овечкин повредил нос в результате падения с велосипеда

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упал с велосипеда, катаясь по окрестностям столицы США. Это произошло вчера, 8 сентября.
После сегодняшней тренировки российский хоккеист вышел к журналистам с порезом на носу. Овечкин признался, что упал с велосепида, в результате чего повредил нос, подбородок и бровь. В ходе тренировки нападающий покинул занятие и ушёл в раздевалку в сопровождении товарищей по команде, не наступая на левую ногу. Позже россиянин вернулся на лёд и сообщил, что с ним всё в порядке.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Тарика Эль-Блашира.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.
- 9 сентября 2019
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