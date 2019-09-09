Шеро: если Заха уедет в КХЛ, придётся пройти долгий путь, чтобы вернуться в НХЛ
Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Павла Захи в один из клубов КХЛ.
«Заха — молодой хоккеист, его игра развивается. Надеюсь, мы сможем что-то сделать, но я не могу контролировать то, что сделает хоккеист. Если он сделает выбор в пользу КХЛ, то для возвращения в НХЛ ему придётся преодолеть длинный путь», — приводит слова Шеро на своей странице в «Твиттере» журналист Майк Морреале.
В сезоне-2018/19 22-летний чешский хоккеист провёл 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 13 результативными бросками и 12 голевыми передачами при показателе полезности «-6».
Ранее в прессе появилась информация, что Заха попал в сферу интересов «Авангарда».
Сушинский: информация о переходе Павла Захи в «Авангард» — это утка
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