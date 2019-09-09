Мартемьянов — Воробьёву: с возвращением в лигу, Илья Петрович!

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:2 Б).



«С возвращением в лигу, Илья Петрович (Воробьёв, главный тренер «Металлурга». — Прим. «Чемпионата»), рад видеть! По игре — напряжённый матч, количество блокированных бросков говорит само за себя. Со стороны обеих команд. Претензии есть: к защитникам — по началу атаки, к нападающим — по точкам вбрасывания. Спасибо парням за третий период, да и овертайм качественно провели. Проявили характер, стойкость, с таким соперником это дорогого стоит.



Ослабил ли уход Паре и Да Косты атаку? Я бы не стал пока выводы делать, сезон длинный, прошло только четыре матча. Не хочу делать выводы, команда ещё в стадии нахождения, притирки. Половина команды новых парней. Считаю, предыдущий матч, с «армейцами» из Питера, отнял много эмоциональных сил, команда в этом плане не смогла восстановиться, это было видно. Где-то через пару месяцев будем делать какие-то выводы. Ну а вообще, по прошлому сезону самый главный вывод — весной.



Что с Рафаэлем Батыршиным? Идёт ротация состава, у нас десять защитников, и все на ходу. Скорее всего, в следующей игре его увидим.



Доволен ли большинством сегодня? Могли бы сработать лучше, конечно. Но очень много бросков заблокировали — это раз. И на воротах олимпийский чемпион — это два. Считаю, он хороший матч провёл. Соперник сильный.



Не хватало последнего броска сегодня? Да, я сказал уже об этом, надо почувствовать момент, когда партнер в нужной точке. Нужно, конечно, интуитивно уже отдавать передачу туда, где находится партнёр», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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