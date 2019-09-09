Веренски заключил трёхлетний контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн

«Коламбус Блю Джекетс» подписал трёхлетний контракт с защитником Заком Веренски, сообщает официальный сайт НХЛ.



Американский хоккеист подписал трёхлетний договор, по условиям которого заработает $ 15 млн (среднегодовая зарплата составит $ 5 млн). 22-летний защитник находился в статусе ограниченно свободного агента. По информации североамериканских инсайдеров, в первый год контракта Веренски заработает $ 4 млн, во второй — ещё $ 4 млн, в третий — $ 7 млн.

Веренски был задрафтован «Блю Джекетс» в 2015 году под восьмым номером. В 82 матчах минувшего регулярного чемпионата Веренски набрал 44 (11+33) очка, а также 6 (1+5) — в 10 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. «Коламбус» в первом раунде плей-офф переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг», одержав четыре победы подряд, и впервые в истории выиграл кубковую серию.