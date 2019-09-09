И. Воробьёв: у «Металлурга» не самая подвижная команда. Многое нужно изменить

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение со счётом 2:3 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».



«С победой — соперника. Одно очко заработали. Так много с «Автомобилистом» удаляться нельзя, над этим надо работать. Прежде всего это, конечно, наше движение. В принципе, много работы предстоит, чтобы сделать из «Металлурга» то, что мы хотим видеть.



Какой принял команду и что буду менять? Довольно много вещей нужно поправить и изменить. Физика, судя по всему, страдает, не самая подвижная команда, надо работать. Но, в принципе, хорошо, когда есть над чем работать, значит, есть какой-то потенциал», — передаёт слова Воробьева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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