«Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо», забросив четыре шайбы в большинстве

«Нефтехимик» встречался с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Вячеслава Буцаева.



«Волки» открыли счёт на 12-й минуте после того, как Павел Порядин реализовал численный перевес. В концовке первого периода Зак Митчелл укрепил преимущество хозяев, отметившись точным броском в формате «5 на 4». Зият Пайгин в третий раз огорчил соперника, реализовав двойной численный перевес, а на последней минуте второго периода Рафаэль Бикмуллин забил четвёртый гол в большинстве. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.



11 сентября «Нефтехимик» примет на своей площадке хоккеистов «Металлурга», а рижане сыграют в Москве со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.