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«Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо», забросив четыре шайбы в большинстве

«Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо», забросив четыре шайбы в большинстве
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» встречался с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Вячеслава Буцаева.

«Волки» открыли счёт на 12-й минуте после того, как Павел Порядин реализовал численный перевес. В концовке первого периода Зак Митчелл укрепил преимущество хозяев, отметившись точным броском в формате «5 на 4». Зият Пайгин в третий раз огорчил соперника, реализовав двойной численный перевес, а на последней минуте второго периода Рафаэль Бикмуллин забил четвёртый гол в большинстве. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

11 сентября «Нефтехимик» примет на своей площадке хоккеистов «Металлурга», а рижане сыграют в Москве со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Порядин (Митчелл, Уайт) – 11:21' (5x4)   2:0 Митчелл (Уайт) – 18:11' (5x4)   3:0 Пайгин (Порядин, Мёрфи) – 24:54' (5x3)   4:0 Бикмуллин (Сергеев, Шарипзянов) – 39:13' (5x4)
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