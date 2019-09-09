«Витязь» нанёс московскому «Динамо» первое поражение в сезоне

«Витязь» принимал в Подольске московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Подопечные Михаила Кравеца вышли вперёд уже на 3-й минуте стараниями Евгения Монса, а в середине первого периода Алексей Макеев укрепил преимущество подмосковного клуба. Бело-голубые отыграли один гол усилиями Юусо Хиетанена, реализовавшего большинство, на что «Витязь» ответил точным броском Святослава Гребенщикова. В третьем периоде Алексей Макеев записал на свой счёт дубль и установил окончательный результат.



12 сентября «Витязь» примет на своём льду хоккеистов «Сочи», а подопечные Владимира Крикунова в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.