Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» нанёс московскому «Динамо» первое поражение в сезоне

«Витязь» нанёс московскому «Динамо» первое поражение в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» принимал в Подольске московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Подопечные Михаила Кравеца вышли вперёд уже на 3-й минуте стараниями Евгения Монса, а в середине первого периода Алексей Макеев укрепил преимущество подмосковного клуба. Бело-голубые отыграли один гол усилиями Юусо Хиетанена, реализовавшего большинство, на что «Витязь» ответил точным броском Святослава Гребенщикова. В третьем периоде Алексей Макеев записал на свой счёт дубль и установил окончательный результат.

12 сентября «Витязь» примет на своём льду хоккеистов «Сочи», а подопечные Владимира Крикунова в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Монс (Петраков) – 02:58' (5x5)   2:0 Макеев (Чернов, Сёмин) – 10:01' (5x5)   2:1 Хиетанен (Петерссон, Шипачёв) – 23:02' (5x3)   3:1 Гребенщиков (Няттинен) – 32:49' (5x5)   4:1 Макеев (Чернов, Сёмин) – 44:26' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент