ЦСКА обыграл «Северсталь» и одержал первую выездную победу в сезоне

«Северсталь» принимала в Череповце ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу столичного клуба.



«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода после точного броска Кирилла Капризова, а во втором игровом отрезке преимущество команды Игоря Никитина укрепил Михаил Григоренко. В заключительном периоде ворота хозяев поразили Константин Окулов и Никита Нестеров.



«Северсталь» потерпела третье поражение в четырёх матчах регулярного чемпионата, ЦСКА в свою очередь одержал третью победу. 11 сентября команда Андрея Разина встретится на своей площадке с «Йокеритом», а действующий победитель Кубка Гагарина в этот же день проведёт выездной матч с «Торпедо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.