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ЦСКА обыграл «Северсталь» и одержал первую выездную победу в сезоне

ЦСКА обыграл «Северсталь» и одержал первую выездную победу в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» принимала в Череповце ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу столичного клуба.

«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода после точного броска Кирилла Капризова, а во втором игровом отрезке преимущество команды Игоря Никитина укрепил Михаил Григоренко. В заключительном периоде ворота хозяев поразили Константин Окулов и Никита Нестеров.

«Северсталь» потерпела третье поражение в четырёх матчах регулярного чемпионата, ЦСКА в свою очередь одержал третью победу. 11 сентября команда Андрея Разина встретится на своей площадке с «Йокеритом», а действующий победитель Кубка Гагарина в этот же день проведёт выездной матч с «Торпедо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Робинсон, Вей) – 18:46' (5x5)   0:2 Григоренко (Капризов, Марченко) – 31:01' (5x5)   0:3 Окулов (Шалунов, Слепышев) – 45:36' (5x5)   0:4 Нестеров – 58:44' (5x5)
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