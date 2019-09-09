Генменеджер «Нью-Джерси»: не советовал бы Захе играть в КХЛ
Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Павла Захи в один из клубов Континентальной хоккейной лиги.
«Я бы не советовал ему играть в КХЛ», — приводит слова Шеро ESPN.
В сезоне-2018/19 22-летний чешский хоккеист провёл 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 13 результативными бросками и 12 голевыми передачами при показателе полезности «-6». Чех выступает за «дьяволов» с сезона-2015/16. В НХЛ он провёл 201 матч, забросил 29 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности «-22».
Ранее в прессе появилась информация, что Заха может продолжить карьеру в составе «Авангарда», однако президент омского клуба Максим Сушинский опроверг эту информацию.
Сушинский: информация о переходе Павла Захи в «Авангард» — это утка
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