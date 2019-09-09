«Северсталь» — ЦСКА: Провольнев и Чмыхов подрались на последней минуте матча
«Северсталь» принимала в Череповце ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу столичного клуба.
На последней минуте матча защитник «армейцев» Артём Чмыхов подрался с защитником «Северстали» Владиславом Провольневым. Игрок череповецкого клуба предыдущие четыре сезона провёл в составе принципиального соперника ЦСКА — «Спартака».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода после точного броска Кирилла Капризова, а во втором игровом отрезке преимущество команды Игоря Никитина укрепил Михаил Григоренко. В заключительном периоде ворота хозяев поразили Константин Окулов и Никита Нестеров.
- 9 сентября 2019
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