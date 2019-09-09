Главный тренер «Витязя» прокомментировал уверенную победу в матче с «Динамо»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о победе со счётом 4:1 в матче с московским «Динамо».
«Мы играли с очень сильной и титулованной командой. Радует, что ребята не стушевались и с первых минут выполняли задание на игру, о котором мы договорились. Конечно, мы хотели показать сегодня хорошую игру. Хотели биться и порадовать всех победой. Подольск и близких — с победой! Двигаемся дальше. На этом сезон не заканчивается, нужно продолжать работать.
Что изменилось по сравнению с поражением в матче Кубка мэра? В первую очередь то, что мы сегодня только один раз играли втроём против пятерых. Удалось при игре в равных составах правильно сыграть в атаке и забить голы», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 сентября 2019
-
22:41
-
22:33
-
22:21
-
22:14
-
22:07
-
22:00
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:31
-
21:30
-
21:22
-
21:11
-
20:34
-
20:30
-
20:22
-
19:35
-
19:33
-
18:57
-
18:51
-
18:44
-
18:38
-
18:24
-
18:00
-
17:40
-
17:23
-
17:16
-
16:54
-
16:46
-
16:36
-
16:32
-
16:29
-
16:00
-
15:38
-
15:20