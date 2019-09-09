Главный тренер «Витязя» прокомментировал уверенную победу в матче с «Динамо»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о победе со счётом 4:1 в матче с московским «Динамо».



«Мы играли с очень сильной и титулованной командой. Радует, что ребята не стушевались и с первых минут выполняли задание на игру, о котором мы договорились. Конечно, мы хотели показать сегодня хорошую игру. Хотели биться и порадовать всех победой. Подольск и близких — с победой! Двигаемся дальше. На этом сезон не заканчивается, нужно продолжать работать.



Что изменилось по сравнению с поражением в матче Кубка мэра? В первую очередь то, что мы сегодня только один раз играли втроём против пятерых. Удалось при игре в равных составах правильно сыграть в атаке и забить голы», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Рейтинг нападающих КХЛ. СКА и «Магнитка» должны рвать любую оборону Но и у многих других команд крутые составы.