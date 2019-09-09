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Крикунов — о 1:4: был прав, когда предлагал поменять состав

Крикунов — о 1:4: был прав, когда предлагал поменять состав
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с «Витязем» (1:4).

«Неприятно проигрывать, а так, как проиграли мы сегодня, неприятно вдвойне проигрывать. К сожалению, только один гол забили сегодня, да и то при игре в большинстве. А при игре «пять на пять» ничего не забили, а с одним голом выиграть практически невозможно. Почему так произошло? Будем разбираться.

Не знаю, что происходит с первыми периодами. Не можем понять. Вроде и разминку поменяли, по-другому готовимся. Но, как видите, всё никак до игроков не может дойти, что играть нужно с первой минуты.

Алексеев и Брюквин не играют, потому что плохо работают на тренировках? Нет-нет-нет. Брюквин, во-первых, был у нас травмирован. Сейчас он здоров, и у них даже сегодня был шанс сыграть. Но решили, что вроде как победный состав не меняют. К сожалению, был прав, когда предлагал поменять состав.

Кругловым довольны. Нормально он у нас играет. Ещё Михайлов у нас есть, обычно они играют молодой тройкой Круглов — Муранов — Михайлов. Два периода Круглов холодным отсидел и нормально вошёл в игру. Индрашис не может набрать форму после сотрясения. Надо готовить его», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Крикунов — об Индрашисе: бывает, что доиграешь матч, а на утро — всё, приехали
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