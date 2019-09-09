«Филадельфия» не станет предлагать Проворову контракт на 7-8 лет

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов продолжает вести переговоры о новом контракте.



Как сообщает в своём «твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи, переговорный процесс может значительно ускориться в ближайшее время в связи с тем, что «Коламбус» подписал трёхлетний контракт на $ 15 млн с защитником Заком Веренски.



Проворов может подписать с «лётчиками» контракт как на короткий срок (3 года), так и на более продолжительный (5-6 лет), при этом россиянин вряд ли получит контракт на 7-8 лет. Ранее сообщалось, что 22-летний Проворов рассчитывает на среднегодовую зарплату в размере $ 10 млн.

Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром.