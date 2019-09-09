Разин: «Северсталь» проиграла ЦСКА в мастерстве, но не проиграла в характере

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (0:4).



«Большое спасибо болельщикам — был полный дворец, хорошая поддержка. Мы, к сожалению, не забили. Ключевой момент — два раза играли в формате «5 на 3», но не реализовали. Мы проиграли в мастерстве, но не проиграли в характере. Думаю, это дорогого стоит.



Трубачёв? Он на предсезонке пропустил много времени. Сегодня предполагалась жёсткая игра, быстрая. Скажем так, мы его поберегли», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».

«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода после точного броска Кирилла Капризова, а во втором игровом отрезке преимущество команды Игоря Никитина укрепил Михаил Григоренко. В заключительном периоде ворота хозяев поразили Константин Окулов и Никита Нестеров.