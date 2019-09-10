Какко забил гол в матче с «Миннесотой», продемонстрировав шикарную технику

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:3 ОТ в матче на турнире новичков.



Победную шайбу в овертайме забил нападающий Каапо Какко, выбранный на драфте НХЛ под общим 2-м номером. Финский хоккеист играл в первом звене с Виталием Кравцовым и Карлом Хенриксоном. Ранее он подписал трёхлетний контракт новичка с «синерубашечниками».

Посмотреть видео гола Какко можно в «твиттере» Адама Хермана.



26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.