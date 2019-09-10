Совладелец «Монреаля»: спасибо Маркову за всё, но двигаемся в новом направлении

Совладелец «Монреаль Канадиенс» Джефф Молсон подтвердил, что клуб не предложит контракт российскому защитнику Андрею Маркову.

«Думаю, что Бержевен (Марк Бержевен, генеральный менеджер клуба. — Прим. «Чемпионата») объяснил всё довольно четко, сейчас мы двигаемся в новом направлении. Но я хочу сказать Андрею большое спасибо за всё, что он сделал для нас, провел почти 1000 матчей, и мы этого никогда не забудем.

Нам не терпится принять его в «Белл-центре» и провести чествование прекрасного защитника, одного из лучших, когда-либо игравших за «Канадиенс». И он играл отлично. Был профессионалом и человеком, которого мы ценили в течение каждой его минуты в клубе», – цитирует Молсона официальный сайт НХЛ.

В Северной Америке Марков провёл всю карьеру в составе «Монреаля». Последние два сезона он выступал за «Ак Барс».