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Новичок «Рейнджерс» Кравцов сделал дубль в матче с «Миннесотой»

Новичок «Рейнджерс» Кравцов сделал дубль в матче с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0

Новички «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграли «Миннесоту Уайльд» на турнире новобранцев.

Главным героем встречи стал форвард «синерубашечников» Каапо Какко, набравший четыре очка по системе «гол + пас». На счету российского форварда «Рейнджерс» Виталия Кравцова две заброшенные шайбы. Отметим также, что ворота команды из «Нью-Йорка» защищал чемпион Олимпийских игр 2018 года в составе сборной России Игорь Шестёркин. Кроме того, одну из шайб «Миннесоты» забросил Матвей Гуськов.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В прошлом сезоне КХЛ Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две результативные передачи в четырёх матчах.

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