Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Потерпит ли «Спартак» Знарка третье поражение подряд?

Потерпит ли «Спартак» Знарка третье поражение подряд?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 10 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата. Центральный матч игрового дня пройдёт в Москве, где «Спартак» примет «Авангард». Начало — в 19:30 мск. Для красно-белых поражение может стать третьим кряду.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Адмирал» — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Сочи»;
— СКА — «Сибирь»;
— «Спартак» — «Авангард».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

Знарок «заржавел»? Пока «Спартак» очень плох
Бывший главный тренер сборной России и СКА проиграл даже минскому «Динамо».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент