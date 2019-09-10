Потерпит ли «Спартак» Знарка третье поражение подряд?

Сегодня, 10 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата. Центральный матч игрового дня пройдёт в Москве, где «Спартак» примет «Авангард». Начало — в 19:30 мск. Для красно-белых поражение может стать третьим кряду.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Сочи»;
— СКА — «Сибирь»;
— «Спартак» — «Авангард».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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