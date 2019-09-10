Овечкин чистил лёд на тренировке «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин почистил лёд на командной тренировке. Один из партнёров Овечкина нанёс бросок по воротам, голкипер отразил шайбу в лампочку, из-за чего она разбилась и осколки упали на лёд.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Роба Карлина.
Эта тренировка получилась насыщенной для российского форварда. Ранее Овечкин упал с велосипеда, в результате чего повредил нос, подбородок и бровь. В ходе тренировки нападающий покинул занятие и ушёл в раздевалку в сопровождении товарищей по команде, не наступая на левую ногу. Впоследствии Овечкин смог вернуться на лёд.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.
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