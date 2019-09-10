Каменский: в НХЛ тема отставок не поднимается. У нас считают поражения Знарка

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал неудачный старт «Локомотива» и «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Своё мнение о Крэйге Мактавише я уже высказывал. Он – легенда североамериканского хоккея, человек, опыт которого пригодится абсолютно любой лиге мира. Да, результаты «Локомотива», одного из лидеров нашего хоккея, на данном этапе беспокоят. Но у Мактавиша огромный опыт, не столько даже тренерский, сколько игровой. Вряд ли какая-то турнирная ситуация может его чем-то удивить.

«Спартак» провёл мощную предсезонную подготовку, может быть, пока команда из этого периода ещё не вышла, отсюда поражения. Но красно-белые сражаются, уходят в овертаймы, так что результат где-то рядом. Вообще, меня удивляет тот прессинг, под которым с самого начала сезона оказались и Олег Знарок, и тот же Мактавиш. На мой взгляд, тренеров, которые только возглавили новые клубы, наоборот, надо поддерживать и находить в их работе интересные моменты.

В той же НХЛ тема тренерских отставок вообще не поднимается, там пресса заточена на позитив, старается раскрутить и свою команду, и свою лигу. А у нас все с первого же матча считают поражения Мактавиша или Знарка. Это не идёт на пользу ни тренерам, ни болельщикам, ни хоккею в целом», – цитирует Каменского Russia-Hockey.