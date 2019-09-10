Гардинер отказал «Монреалю» перед подписанием контракта с «Каролиной»

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен подтвердил, что делал контрактное предложение защитнику Джейку Гардинеру, но получил отказ.

«У нас был интерес, мы сделали предложение, но это улица с двусторонним движением. Игрок тоже должен быть заинтересован. Я не могу прокомментировать, почему он его не принял, но оно было», – цитирует Бержевена The Score.

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс». Он провёл 62 матча в регулярном чемпионате, забросив три шайбы и отдав 27 результативных передач при показателе полезности «+19» и 26 минутах штрафного времени. Защитник провёл всю карьеру в НХЛ в составе «кленовых листьев» — он выступал за канадский клуб с сезона-2011/12.