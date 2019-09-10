«Адмирал» — «Трактор»: 37-летний Коньков вернулся в состав гостей

«Адмирал» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 10 сентября, начало — в 12:30 мск.

В состав челябинского клуба вернулся 37-летний Сергей Коньков. Ветеран КХЛ восстановился от повреждения, полученного на старте сезона, и сыграет со своим бывшим клубом.

«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Бутузов– Юнг – Бакош;

Ибатуллин – Козловский, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов;

Бобряшов – Дьяков, Глазачев– Вихарев – Воронин;

Островский, Лисин– Петров– Сидляров, Зайцев.

«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Терещенко — Виртанен, Фатеев— Карлин— Косов;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Кэйлоф;

Калинин — Жиляков, Глинкин — Седлак— Гика;

Сергиенко — Ясинский, Коньков— Малыхин— Шолохов.