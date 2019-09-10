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«Адмирал» — «Трактор»: 37-летний Коньков вернулся в состав гостей

«Адмирал» — «Трактор»: 37-летний Коньков вернулся в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 10 сентября, начало — в 12:30 мск.

В состав челябинского клуба вернулся 37-летний Сергей Коньков. Ветеран КХЛ восстановился от повреждения, полученного на старте сезона, и сыграет со своим бывшим клубом.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бутузов– Юнг – Бакош;
Ибатуллин – Козловский, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев– Вихарев – Воронин;
Островский, Лисин– Петров– Сидляров, Зайцев.

«Трактор»:

Федотов (Демченко);
Терещенко — Виртанен, Фатеев— Карлин— Косов;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Кэйлоф;
Калинин — Жиляков, Глинкин — Седлак— Гика;
Сергиенко — Ясинский, Коньков— Малыхин— Шолохов.

Видгоф: Коньков — кубковый боец. Он может играть в любых ситуациях
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