Экс-нападающий системы московского «Динамо» продолжит карьеру в Канаде
Экс-нападающий системы московского «Динамо» Георгий Ларшин продолжит карьеру в Канаде. Российский форвард заключил контракт с клубом независимой юниорской лиги Канады «Брэдфорд Рэттлерс».
В минувшем сезоне 17-летний форвард дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе молодёжной команды «Динамо». В 55 матчах регулярного чемпионата МХЛ Георгий забросил одну шайбу и сделал 11 результативных передач при показателе полезности «-12» и 61 штрафной минуте.
В августе 2019 года Ларшин принял участие в Кубке имени Быстрова в составе «Амурских Тигров». В пяти матчах на предсезонном турнире Георгий не отметился результативными действиями.
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