«Трактор» потерпел первое поражение в выездной серии, проиграв «Адмиралу»

«Адмирал» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приморский клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:1. Челябинцы потерпели первое поражение в выездной серии. Ранее дважды был обыгран «Амур».

Счёт в матче был открыт на старте второго периода, отличился Кирилл Воронин. В середине отрезка команды обменялись заброшенными шайбами. В составе «Адмирала» забил Мартин Бакош, в «Тракторе» точным броском отметился Лукаш Седлак. В оставшееся время заброшенных шайб зрители не увидели.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.