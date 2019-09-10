Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» потерпел первое поражение в выездной серии, проиграв «Адмиралу»

«Трактор» потерпел первое поражение в выездной серии, проиграв «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приморский клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:1. Челябинцы потерпели первое поражение в выездной серии. Ранее дважды был обыгран «Амур».

Счёт в матче был открыт на старте второго периода, отличился Кирилл Воронин. В середине отрезка команды обменялись заброшенными шайбами. В составе «Адмирала» забил Мартин Бакош, в «Тракторе» точным броском отметился Лукаш Седлак. В оставшееся время заброшенных шайб зрители не увидели.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Вихарев (Глазачев, Воронин) – 22:50' (5x5)   2:0 Бакош (Островский) – 31:29' (5x5)   2:1 Седлак (Виртанен) – 33:35' (5x5)

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

«Адмирал» — «Трактор»: 37-летний Коньков вернулся в состав гостей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент