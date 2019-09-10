Мартынов: со «Спартаком» будет тяжёлый матч, все знают их тренерский штаб

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Хорошая была игра с «Торпедо», сейчас в полной боевой готовности. Хорошо раскатились и настраиваемся на игру. «Спартак» надо побеждать за счёт своей «авангардовской» игры, в каждом единоборстве нужно побеждать. Все вбрасывания должны забирать. Играть больше в атаке и как можно меньше находиться в обороне», — сказал Семёнов в эфире клубного телевидения.

«Тяжело, конечно, но мы всегда должны быть готовы. Я не опускал рук, тренировался и выполнял задание тренерского штаба. Будет очень тяжёлый матч, там хороший тренерский штаб, всего его знают. Мы серьёзно готовимся», — заявил защитник Егор Мартынов.