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Мартынов: со «Спартаком» будет тяжёлый матч, все знают их тренерский штаб

Мартынов: со «Спартаком» будет тяжёлый матч, все знают их тренерский штаб
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Хорошая была игра с «Торпедо», сейчас в полной боевой готовности. Хорошо раскатились и настраиваемся на игру. «Спартак» надо побеждать за счёт своей «авангардовской» игры, в каждом единоборстве нужно побеждать. Все вбрасывания должны забирать. Играть больше в атаке и как можно меньше находиться в обороне», — сказал Семёнов в эфире клубного телевидения.

«Тяжело, конечно, но мы всегда должны быть готовы. Я не опускал рук, тренировался и выполнял задание тренерского штаба. Будет очень тяжёлый матч, там хороший тренерский штаб, всего его знают. Мы серьёзно готовимся», — заявил защитник Егор Мартынов.

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