Скудра — о поражении «Трактора»: пас, приём и бросок были на слабом уровне

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2).

«По игре нас подвёл сегодня технический момент. Пас, приём и последний бросок были на очень слабом уровне, это основная причина, создали много моментов, особенно во второй половине. Но, конечно, реализация и особенно игра в пас были очень слабые.

Количество удалений? Желания было много. Где-то эмоции перехлёстывали, клюшка попадала в конёк, отсюда и удаления.

Готовимся к завтрашнему матчу. Ничего страшного в двух матчах за два дня нет. Может быть, качество игры страдает, а может, и нет. Завтра увидим, накладывается ли это на качество игры», — сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.