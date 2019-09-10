Скудра — о поражении «Трактора»: пас, приём и бросок были на слабом уровне
Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2).
«По игре нас подвёл сегодня технический момент. Пас, приём и последний бросок были на очень слабом уровне, это основная причина, создали много моментов, особенно во второй половине. Но, конечно, реализация и особенно игра в пас были очень слабые.
Количество удалений? Желания было много. Где-то эмоции перехлёстывали, клюшка попадала в конёк, отсюда и удаления.
Готовимся к завтрашнему матчу. Ничего страшного в двух матчах за два дня нет. Может быть, качество игры страдает, а может, и нет. Завтра увидим, накладывается ли это на качество игры», — сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.
«Трактор» потерпел первое поражение в выездной серии, проиграв «Адмиралу»
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