Малкин: мне сложно в Америке. Возможно, дело в менталитете или в языке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о неудачном прошедшем сезоне. 32-летний россиянин в регулярном чемпионате записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.



«Когда ты перестаёшь забивать, ты теряешь уверенность и начинаешь слишком много думать. Когда я слишком много думаю, начинаю на всех злиться. Прошлый сезон? Это моя вина. В конце концов, мы говорим только об одном неудачном годе. Я могу стать лучше, уверен на 100%.



Чувствую себя чужим в Северной Америке? Мне немного сложно здесь. Возможно, дело в языке или менталитете. Порой необходимо быть лидером раздевалки, но иногда я побаиваюсь, потому что плохо знаю язык», — цитирует Малкина The Athletic.

Малкин без Кессела покажет свой лучший хоккей. Не сомневайтесь От Евгения обоснованно ждут в этом сезоне большего.