Главный тренер сборной Беларуси Захаров покинул «Юность»

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров покинул пост наставника хоккейного клуба «Юность», информирует официальный сайт белорусской команды. Как сообщается, специалист решил полностью сконцентрироваться на национальной команде.



«Михаил Михайлович внес огромный вклад в развитие клуба, все победы «Юности» связаны с его именем. Однако сейчас мы оказались в ситуации, когда необходимо было принять такое решение во благо национальной сборной, чтобы сохранить объективность и беспристрастность. Клуб, федерация хоккея и Михаил Михайлович достигли такой договоренности.



Думаю, с новым главным тренером «Юности» у Михаила Захарова будет отличный контакт и взаимодействие. Мы планируем доверить команду специалисту, который ранее уже работал с Михаилом Михайловичем, в том числе и в нашем клубе, чтобы «Юность» продолжила успешно развиваться в заданном направлении», — рассказал исполняющий обязанности председателя хоккейного клуба «Юность-Минск» Алексей Торбин.

