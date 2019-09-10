Хьюз: было бы интересно сыграть в одном звене с Гусевым, мы с ним похожи

Первый номер драфта НХЛ, американский нападающий клуба «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз поделился мнением о переходе в стан «дьяволов» российского нападающего Никиты Гусева.
«Знаком ли я с Никитой Гусевым? Я играл против него на чемпионате мира этого года. Я выступал за сборную США, он — за Россию. За ним очень интересно наблюдать. Это очень техничный хоккеист. Мы с ним похожи в том, что в первую очередь нацелены на передачу, можем держать шайбу и хорошо понимаем игру. Если я окажусь с ним в одном звене, будет очень интересно», — приводит слова Хьюза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».
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