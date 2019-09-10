«Спартак» — «Авангард»: в воротах хозяев — Хомченко, Хохлачёв не попал в состав

Стали известны составы московского «Спартака» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 10 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В воротах «Спартака» сыграет 24-летний Павел Хомченко, для которого матч станет первым в КХЛ, где он выходит с первых минут. Также у москвичей отсутствуют Юлиус Гудачек, Андрей Кутейкин, Каспарс Даугавиньш и Александр Хохлачёв.



«Спартак»:



Хомченко (Беспалов);

Херсли – Рылов, Карсумс – Ганзл – Никонцев;

Никишин – Вишневский, Аркалов – Цыплаков – Талалуев;

Кулик – Гончаров, Лещенко – Юньков – Фёдоров;

Кутузов – Тришин, Кокарев – Столяров – Злобин.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Шумаков — Пьянов — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;

Щербак — Грачёв — Кошелев, Яремчук.