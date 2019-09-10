«Спартак» — «Авангард»: в воротах хозяев — Хомченко, Хохлачёв не попал в состав

Стали известны составы московского «Спартака» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 10 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В воротах «Спартака» сыграет 24-летний Павел Хомченко, для которого матч станет первым в КХЛ, где он выходит с первых минут. Также у москвичей отсутствуют Юлиус Гудачек, Андрей Кутейкин, Каспарс Даугавиньш и Александр Хохлачёв.
«Спартак»:
Хомченко (Беспалов);
Херсли – Рылов, Карсумс – Ганзл – Никонцев;
Никишин – Вишневский, Аркалов – Цыплаков – Талалуев;
Кулик – Гончаров, Лещенко – Юньков – Фёдоров;
Кутузов – Тришин, Кокарев – Столяров – Злобин.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Щербак — Грачёв — Кошелев, Яремчук.
- 10 сентября 2019
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