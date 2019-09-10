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СКА — «Сибирь»: Алексей Красиков проведёт первый матч в сезоне

СКА — «Сибирь»: Алексей Красиков проведёт первый матч в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы петербургского СКА и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 10 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА:

Кочетков (Мельничук);
Рукавишников — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Коскиранта — Барабанов;
Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);
Хабаров — Ермаков, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Тимашов — Морозов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;
Наумов — Алексеев, Шаров — Комаров — Михайлов;
Пиганович — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков.

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