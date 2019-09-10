СКА — «Сибирь»: Алексей Красиков проведёт первый матч в сезоне

Стали известны составы петербургского СКА и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 10 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Рукавишников — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Коскиранта — Барабанов;

Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Хабаров — Ермаков, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Тимашов — Морозов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;

Наумов — Алексеев, Шаров — Комаров — Михайлов;

Пиганович — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков.