Защитник «Нью-Джерси» Батчер сыграл в хоккей с собакой

Защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Уилл Батчер сыграл в хоккей со своей собакой Олафом. Официальный «твиттер» Национальной хоккейной лиги прокомментировал видео: «Можем подтвердить, Батчер и Олаф готовы к сезону».

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.



Напомним, летом Батчер и «Нью-Джерси» долгое время не могли договориться о подписании нового контракта. Хоккеист обратился в арбитраж, но стороны нашли компромисс, заключив новое соглашение 31 июля. По информации североамериканских СМИ, стороны договорились о новом соглашении сроком на три года на общую сумму $ 3,73 млн. В минувшем сезоне Батчер провёл 78 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 26 результативных передач при 18 штрафных минутах.