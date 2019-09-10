Никита Гусев завёл «инстаграм», первое фото — с памятником Бродо

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев завёл аккаунт в «Инстаграме», выложив первое фото — на фоне памятника легендарному голкиперу «дьяволов» Мартину Бродо.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Никиты Гусева.



В июле российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.



Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».