Никита Гусев завёл «инстаграм», первое фото — с памятником Бродо
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев завёл аккаунт в «Инстаграме», выложив первое фото — на фоне памятника легендарному голкиперу «дьяволов» Мартину Бродо.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Никиты Гусева.
В июле российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.
Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».
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И это ещё без Проворова. Хотя не у всех сумма в новых контрактах стала больше.
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