Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игорь Ларионов стал советником Романа Ротенберга в сборной России

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Игорь Ларионов стал советником Романа Ротенберга в сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, информирует официальный сайт ФХР. Напомним, главой штаба сборной России является Роман Ротенберг.

В круг обязанностей Ларионова войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и постоянное совершенствование национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Ларионов будет давать рекомендации по развитию молодых игроков, принимать участие в тренировочных лагерях, организуемых ФХР. В обязанности специалиста войдет просмотр и анализ матчей с участием кандидатов в сборные команды России. Советник главы штаба национальной сборной будет готовить заключения, аналитические справки по работе тренеров, а также предложения по спортивным мероприятиям, совершенствующим индивидуальную подготовку игроков и командный тренировочный процесс.

«Красная машина» — полная сборка. Зачем нужна программа развития хоккея
Целиком она будет представлена в сентябре.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент