Игорь Ларионов стал советником Романа Ротенберга в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, информирует официальный сайт ФХР. Напомним, главой штаба сборной России является Роман Ротенберг.
В круг обязанностей Ларионова войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и постоянное совершенствование национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Ларионов будет давать рекомендации по развитию молодых игроков, принимать участие в тренировочных лагерях, организуемых ФХР. В обязанности специалиста войдет просмотр и анализ матчей с участием кандидатов в сборные команды России. Советник главы штаба национальной сборной будет готовить заключения, аналитические справки по работе тренеров, а также предложения по спортивным мероприятиям, совершенствующим индивидуальную подготовку игроков и командный тренировочный процесс.
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